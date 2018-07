di Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO - Si sono presentati a casa sua in divisa. Poi l'hanno aggredita,e hanno fatto razzia di tutto ciò che poteva essere di loro interesse all'interno dell'abitazione. Il tutto alla luce del sole, in pieno giorno, sotto gli occhi di un, inerme di fronte alla violenza di quei due banditiORE 13. Succede all'ora di pranzo, alle 13. Alla porta di una coppia di anziani di Scaltenigo di Mirano si presentano due persone in uniforme: il primo sembra essere un agente della polizia locale, il secondo indossa una divisa della forestale. In quella casa vive una coppia di anziani: lei, intorno ai 75 anni, lui, più o meno coetaneo e disabile. La donna, vedendo i gradi sulle spalline, viene meno alla regola d'oro imparata negli anni: non aprire agli sconosciuti. È il più subdolo degli inganni, perché quei due, manco a dirlo, sono degli impostori. Uno dei finti agenti non perde tempo ed estrae una bomboletta spray con cui spruzza qualcosa sul viso della signora. L'anziana si sente subito male, viene colta da nausea, quasi perde i sensi. Nel frattempo, la coppia di malviventi riesce a entrare in casa. I due coniugi non possono opporsi e, a quel punto, i banditi fanno incetta di tutto ciò che trovano sulla loro strada. Dai contanti ai gioielli: il totale del bottino non è stato ancora quantificato, difficile fare un conteggio preciso di cosa possano aver trovato. Terminato il loro saccheggio, i rapinatori fuggono a bordo di un'auto a gran velocità. La donna, raccogliendo le poche forze rimaste, riesce a chiamare i carabinieri.INDAGIN. II militari hanno iniziato subito le indagini. L'anziana è stata portata in pronto soccorso dove è stata sottoposta a vari esami per capire che tipo di sostanza avevano utilizzato i banditi per immobilizzarla. Il sospetto è che si tratti di qualcosa di simile al capsicum, il famoso spray al peperoncino. I sintomi però sono diversi dal solito: non irritazione e bruciore, ma vertigini, nausea e vomito. I carabinieri stanno cercando di risalire ai due banditi. La tendenza di colpire con finte uniformi, nell'ultimo anno, ha visto un aumento di episodi in tutta la provincia. In tutti i casi precedenti, però, si era trattato sempre di truffe e raggiri: una rapina con modalità così violente è una preoccupante novità.