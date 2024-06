MIRANO - Lo hanno aspettato sotto casa, a Zianigo, mentre tornava dal lavoro con nella macchina due valigette di preziosi; con fermezza lo hanno costretto a consegnare il carico e, in pochi secondi, sono fuggiti a bordo di un'auto. La disavventura capitata a Oscar Ragazzo, rappresentante di gioielli, la racconta lui stesso con una calma a dir poco olimpica dopo che, nella serata tra martedì e mercoledì, si è trovato a confrontarsi contro tre banditi.

IL RACCONTO

«Erano circa le 18.30, stavo rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Ho imboccato il vialetto e, appena mi sono fermato davanti al cancello, ha accostato una macchina da cui sono scesi tre uomini. Non li ho visti in faccia, avevano il volto coperto; uno era particolarmente grosso e gli altri meno ma comunque tutti e tre erano ben piazzati. Mi hanno intimato di aprire il bagagliaio e consegnare le valigette. Inizialmente ho esitato, ho provato a prendere tempo, sperando che qualcuno riuscisse a chiamare le forze dell'ordine perché li cogliessero sul fatto. Non era sera tardi, i miei vicini hanno detto di aver visto quella macchina ferma in strada da un po', come se mi stesse aspettando. Un mio vicino di casa ha visto tutto e provato a intervenire: è stato lui a chiamare i carabinieri».

Dopo lo shock iniziale, Oscar Ragazzo capisce che non c'è margine di manovra né modo di prendere tempo e si vede costretto a piegarsi alle richieste dei rapinatori. «Non erano armati ma sono stati comunque molto convincenti. Quando ho provato a fare resistenza non aprendo subito il bagagliaio uno dei tre mi ha dato un calcio al fianco, buttandomi per terra. Non mi sono fatto male ma lì ho capito che era meglio fare come mi dicevano. In quel momento ho visto che il mio vicino ha cercato di frapporsi tra me e il ladro ma l'hanno fermato con un cenno, tanto è bastato. A quel punto ho consegnato tutto, purché mi lasciassero in pace. Le valigette erano chiuse a chiave, mi hanno costretto ad aprirle. Poi sono rientrati in macchina e sono scappati in direzione di Mirano».

Non è la prima volta che Oscar Ragazzo si trova faccia a faccia con dei rapinatori: uno dei "rischi del mestiere" di chi lavora a contatto con preziosi, e nemmeno la cessazione dell'attività come orafo con una bottega sua (avviata dal padre Giovanni nel 1963 e premiata dall'amministrazione comunale di Mirano nel 2017 con una targa d'encomio) è bastata a tenerlo al sicuro. «Quando avevo l'oreficeria mi era capitata una rapina ma da quando lavoro come rappresentante è la prima volta. Non mi aspettavo succedesse sotto casa».

IPOTESI PEDINAMENTO

Ragazzo non ha realizzato di essere seguito fino a quando la vettura dei ladri, molto probabilmente rubata, ha affiancato davanti a casa sua. Ma secondo quanto racconta il vicino di casa che ha assistito alla rapina e gli ha prestato i primi soccorsi, i tre lo tenevano d'occhio almeno da qualche ora. «Altri vicini hanno raccontato ai carabinieri che la macchina dei ladri era ferma poco più avanti, dove la strada curva e c'è il tempietto della Madonna. Si sono studiati il colpo per bene, forse lo seguivano da qualche giorno e avevano imparato le sue abitudini. Erano lì in attesa, vuol dire che sapevano che Oscar sarebbe rientrato e probabilmente anche a che ora. E sapevano anche che la strada ha le telecamere, infatti si sono messi in un posto cieco ad aspettare: quando sono ripartiti la targa è stata inquadrata ma la vettura sarà stata sicuramente rubata. Quando l'hanno visto arrivare gli sono saltati addosso e poi sono ripartiti a tutta velocità in direzione di Mirano. Non saprei dire se erano italiani o stranieri, sinceramente, non hanno parlato abbastanza da farmi sentire una qualche inflessione. Hanno detto solo a Oscar di dargli le valigette e a me di restare fermo quando ho provato ad aiutarlo, dopo che con un calcio lo avevano buttato a terra. In quei momenti vorresti fare molte cose, avevo anche pensato di affrontarli quando ho visto che lo colpivano e forse sarei anche riuscito a fermarne uno, ma gli altri due? Che cosa avrei fatto se mi si fossero rivoltati contro e avessero messo fuori combattimento Oscar? Di sicuro ora terremo gli occhi aperti: è una via piccola e ci conosciamo tutti».