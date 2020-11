Pusher in hotel: 24enne spacciava cocaina e aveva 5mila euro in contanti

MIRANO - Lo spacciatore di cocaina, 24enne, preso in una stanza di hotel con 5mila euro in contanti e le dosi pronte per i clienti.

Arrestato un 24enne di origini albanesi, P.F., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato trovato in possesso di quasi 10 grammi di cocaina e 5.000 euro in contanti, oltreché di tutto il materiale necessario al confezionamento delle singole dosi.

Pusher in hotel

Il giovane è stato fermato mentre si trovava nella propria camera di albergo a Mirano, in posizione strategica giusto a ridosso di Piazza Martiri, evidentemente assurta a base logistica e di appoggio, intorno alla quale era stato segnalato un certo via vai sospetto di individui conosciuti nell’ambiente della tossicodipendenza; l’uomo e la stanza alla quale si è risaliti sono quindi stati subito perquisiti dai Carabinieri che, presentatisi in abiti borghesi e qualificandosi alla porta della stanza, si sono imbattuti in un soggetto che fin da subito manifestava segni evidenti di nervosismo; dopo aver ottenuto accesso alla stanza i Carabinieri hanno scovato un sacchetto contenente otto dosi di cocaina purissima, un bilancino elettronico, vari involucri intrisi con la medesima sostanza, ben tre telefoni cellulari nonché una consistente somma di contante ben 5.000 euro, ritenuta provento di spaccio.

Il ritrovamento di stupefacente ha confermato i sospetti dei militari dell’Arma di trovarsi di fronte all’ennesima cellula di spaccio, piccola ma ben organizzata ed evidentemente in piena attività, considerazione che presuppone ulteriori accertamenti per poter scoprire anche la linea di rifornimento ed eventuali complici impiegati nello smercio al dettaglio.

Per il giovane è scattato quindi l’arresto e la messa a disposizione del Magistrato, mentre lo stupefacente ed il materiale sono stati posti in sequestro.

