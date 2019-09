di Filippo De Gaspari

MIRANO (VENEZIA) -accidentalmente con la sua auto unin piena notte, m. Sono bastate poche ore ai carabinieri di Mirano per individuarlo, anche grazie alla collaborazione dei suoi genitori, e segnalarlo per fuga e omissione di soccorso. La vittima, che non è grave, e il pirata sono quasi coetanei. Una lezione di vita da imparare per quest'ultimo, un giovane di Mirano: pur temendo ripercussioni in famiglia, la condotta rimane grave e ingiustificata e alla fine, c'è da giurarlo, il rimprovero sarà arrivato comunque e forse anche rincarato nella dose. L'episodio risale all'1.30 di domenica notte e si è verificato in via Miranese, a pochi chilometri dal centro dove avevano da poco chiuso i battenti le numerose attrazioni della Fiera di San Matteo, in corso in questi giorni: