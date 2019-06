Colto da malore: 23enne ricoverato. In pancia aveva 10 ovuli di eroina

MIRANO - I Carabinieri di Mirano (Venezia) hanno arrestato un cittadino nigeriano di 23 anni per droga dopo che lo hanno trovato in possesso di oltre un etto di eroina. Il giovane colto da malore era stato ricoverato in coma all'ospedale di Mirano perché aveva nello stomaco degli ovuli. I sanitari hanno estratto un totale di 10 involucri di eroina. Quindi una volta dimesso dal nosocomio i militari lo hanno arrestato.

