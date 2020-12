Mirano. Scoppia un incendio nell'appartamento: disabile trovato a terra in cucina, morto in ospedale

MIRANO (VENEZIA) - Incendio in un appartamento questa mattina alle 10:20 nella frazione di Ballò (Mirano), in Via Stazione, al secondo piano di un’abitazione: un disabile che si trovava all’interno è stato portato fuori dalle squadre, successivamente è deceduto in ospedale.

Il rogo

I pompieri arrivati da Mira e Mestre con due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e 14 operatori, sono entrati nella casa invasa dal fumo dotati di autorespiratori, rinvenendo la persona per terra in cucina. L’uomo è stato subito portato fuori e assistito dal personale sanitario del Suem, che l’ha stabilizzato e trasferito in ospedale. Altro personale intanto ha spento le fiamme che hanno bruciato un letto antidecubito in camera da letto. Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa tre ore.

