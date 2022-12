MIRANO - Disagi e piccoli furti al cimitero di Mirano. Nei giorni scorsi alcuni cittadini di Mirano hanno raccontato, attraverso le pagine social, di alcuni episodi spiacevoli verificatisi al cimitero. Una cittadina infatti, esasperata, ha raccontato di aver subito l'ennesimo furto dalla tomba della sua famiglia è la seconda volta che, dalla tomba dei miei familiari, hanno preso delle piante, sono molto rammaricata. Si domanda come sia possibile che a qualcuno venga in mente di rubare fiori dalle tombe, eppure le fanno eco molti altri cittadini raccontando episodi analoghi.

Mirano, furti al cimitero

Ruberie e incuria lamenta qualcuno, il cimitero di Mirano è sempre stato trascurato, se ne parla solo durante le elezioni, poi cade tutto nel dimenticatoio continua qualcun altro. Pare però che anche al cimitero di Scaltenigo la situazione non sia diversa «Rubano sia piante che fiori, è come una violenza personale. Servirebbero delle telecamere di sorveglianza».

Ennesima lamentela dunque relativa al cimitero di Mirano, che in diverse occasioni negli anni ha visto la cittadinanza denunciare furtarelli o incuria del cimitero in centro al comune. La proposta di installare delle videocamere però non è certo nuova se si pensa che comunque Mirano è tra le città che dal 2021 hanno beneficiato dell'installazione di nuove telecamere di sorveglianza. Il progetto, finanziato dall'Unione dei Comuni e da un bando regionale, prevedeva la messa in uso di 24 nuove telecamere a Noale, Salzano, Spinea, Martellago e appunto Mirano.

Un sistema di videosorveglianza e monitoraggio costato complessivamente 72mila euro, 50mila dei quali sono stati coperti tramite contributo regionale. Telecamere posizionate non solo per contenere fenomeni criminali ma anche per prevenirli. «I sistemi di videosorveglianza che saranno installati spiegavano dall'Unione dei Comuni - hanno la finalità di contenere i fenomeni criminali, sia attraverso il meccanismo della repressione, sia attraverso la cosiddetta prevenzione. L'obiettivo primario è di integrare le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte degli organi di Polizia». E proprio a Mirano a giugno 2022 sono entrate in funzione ben 5 nuove telecamere proprio nei cimiteri di Mirano (2 a Zianigo e 3 nel capoluogo).