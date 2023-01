MIRANO - «Finalmente le scuole tornano protagoniste della Festa del Radicchio». Queste le parole con cui l'assessore alle Politiche per l'istruzione e la cultura Maria Francesca Di Raimondo in occasione della ritrovata manifestazione. Una domenica all'insegna di uno dei prodotti simbolo del nostro territorio che ha visto Piazza Martiri vestita con i colori tipici di questa rosa d'inverno, come viene soprannominato il radicchio di Treviso. Trentadue espositori delle aziende agricole del comprensorio che insieme all'Istituto 8 Marco - Lorenz hanno mostrato e venduto il prodotto durante tutta la giornata a un folto pubblico che nonostante la giornata fredda ha animato il centro fermandosi a mangiare all'aperto nello stand della Pro Loco con specialità a base di radicchio.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Mirano in collaborazione con l'Amministrazione comunale, con le associazioni di categoria Cia, Coldiretti, Confagricoltori, La Strada del Radicchio e l'Istituto 8 Marzo - Lorenz di Mirano, prevedeva alle 10.15 una visita guidata gratuita nell'azienda agricola dell'istituto scolastico, condotta da studenti d'agraria ed esperti del settore. Qui si è potuto ammirare il ciclo produttivo del radicchio rosso di Treviso, e si è mostrato il processo di toelettatura manuale del prodotto e il suo imballaggio. «Durante la visita si è potuto ammirare l'impegno e la passione dei nostri agricoltori per portare sulla nostra tavola prodotti di eccellenza» commenta il sindaco Tiziano Baggio. «Un lavoro che comincia d'estate e fiorisce d'inverno. Siamo molto orgogliosi di essere uno dei 24 comuni che fa parte del consorzio».

Poi alla presenza del sindaco, della vicesindaco Maria Giovanna Boldrin, dei rappresentanti degli organizzazioni e del sindaco di Martellago Andrea Saccarola, sono state premiate le scuole primarie per il concorso di disegno organizzato dalla Cia. Cinque gli istituti premiati: al quinto e quarto posto la 5A della primaria Alessandro Manzoni di Ballò e la scuola Vittorio Alfieri di Zianigo che hanno ricevuto un premio di 100euro ciascuno; al terzo posto la 2B dell'istituto Francesco Petrarca di Mirano con di 150 euro; al secondo posto l'istituto Silvio Pellico di Campocroce con 250 euro; e al primo posto la 4A della scuola primaria Azzolini di Mirano con un premio di 400 euro. «L'esperienza della condivisione degli elaborati degli alunni è stata veramente straordinaria. Hanno saputo declinare al meglio il tema dell'edizione di quest'anno ossia il passaggio da coltura a cultura», ha detto l'assessore Di Raimondo. «Una vera festa delle associazioni di categoria che ancora una volta tutte unite, con la regia della Pro Loco di Mirano, mostrano la vera forza del nostro territorio», ha commentato la vicesindaco Maria Giovanna Boldrin.