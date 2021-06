MIRANO - Incidente stradale mortale oggi a Mirano in via Cavin di Sala: una donna di 80 anni è stata investita sulle strisce pedonali e uccisa. L'uomo alla guida dell'auto che l'ha travolta ha 82 anni. Il traffico è stato deviato per consentire i rilievi della polizia locale.

