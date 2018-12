Insulti, minacce, botte e controllo di compagna e figli: allontanato di casa

MIRA - I carabinieri di Mira hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di anni 53, originario dell'Albania ma residente a Mira, per violenze in famiglia. Il provvedimento è stato disposto dalla magistratura veneziana sulla base delle indagini avviate dalla denuncia della moglie dell'indagato.



Quest'ultimo avrebbe tenuto da anni condotte vessatorie, atti di prevaricazione e violenze anche di natura psicologica nei confronti della compagna e dei figli, entrambi maggiorenni. L'uomo, tra l'altro, era solito manifestare atti di gelosia che sfociavano in insulti, minacce e forme di controllo della vita della donna ma anche aggressioni fisiche tanto da terrorizzare la vittima a tal punto da costringerla a non denunciare il marito. A subire le violenze ed i maltrattamenti, almeno sotto l'aspetto psicologico, erano anche i figli della coppia.

