Truffavano gli anziani fingendosi carabinieri, arrestati da quelli veri

MIRA - Ihanno sgominato unaseriali che prendevano di mira gli anziani. Sono stati arrestati e posti ai “domiciliari” con il braccialetto elettronico, 41 anni, e, 50, entrambi della provincia di, con l’accusa diI provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip di Terni su rinovazione delle misure adottate lo scorso giugno dal Tribunale di Venezia sulla scorta delle indagini condotte dalla Tenenza di Mira, partite da un caso avvenuto nel 2016. I due, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine o per avvocati impegnati nella difesa di qualche famigliare messosi nei guai, spillavano soldi in particolare ad anziani. In questo momento sono quattro gli episodi contestati ai due. Il primo della serie è una tentata truffa denunciata nell’aprile 2016 da un, che venne contattato telefonicamente dai due che gli comunicarono che il figlio aveva avuto un tamponamento ma aveva l’assicurazione scaduta e quindi avrebbe dovuto immediatamente pagarla per evitare problemi con la giustizia. L’uomo avvertì subito i Carabinieri e l’inganno fallì.