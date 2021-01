Truffa dei Vip, clonato anche il profilo sociale del sindaco: «Puntano ai soldi»

VENEZIA - La chiamano la “truffa dei vip”, una rete in cui è caduto quasi tutto il mondo delle celebrità dei social. Solo per fare qualche nome: Fedez e Chiara Ferragni, e i creatori delle seguitissime pagine Facebook “Il signor distruggere” e “Il socio Aci”, a livello locale Sabrina Salerno, gli influencer Canal e Andreas Ronco (fondatore della pagina “il Veneto imbruttito”). Intrattenitori e persone di spettacolo, quindi. Finita qui? Macché, a dicembre era toccato persino a un amministratore pubblico, per l’esattezza il sindaco di Padova, Sergio Giordani, mentre nelle ultime ore è capitato a un altro suo collega, il sindaco di Mira Marco Dori. D’altronde il trucco è semplicissimo, non richiede competenze specifiche e, per assurdo, nella stragrande maggioranza dei casi non comporta particolari rischi (poi spiegheremo perché): basta individuare un profilo popolare, copiare le sue foto e creare un nuovo account. Si richiede l’amicizia agli stessi contatti e, infine, si inviano dei messaggi privati: “Diventa amico del sindaco e vinci 500 euro”, “registrati e metti i tuoi dati”, “Invia dei soldi per...”. L’obiettivo possono essere dati sensibili, coordinate della carta di credito, o vere e proprie richieste di denaro. Dicevamo, poi, che non è particolarmente rischioso: come mai? Perché le denunce sono poche. Un clone di un influencer dura pochissimo di solito: dopo le segnalazioni a Facebook, il gigante dei social interviene immediatamente per censurare il falso account. La vicenda si risolve così, senza l’intervento della giustizia ordinaria. E chi viene truffato? Trattandosi di somme molto basse, solitamente, le vittime rinunciano ai soldi, si mordono le dita e alzano spallucce. La polizia postale, su questo fenomeno, sta indagando da mesi.

«DECINE DI MESSAGGI»

Chi non fa parte di queste due categorie è il sindaco Marco Dori, che ieri ha sporto denuncia. «L’ho scoperto per caso - racconta - hanno rubato le foto del matrimonio, hanno creato la pagina e hanno iniziato a tempestare i miei tredicimila contatti. È stato un carabiniere a chiamarmi e chiedermi se ero al corrente di ciò che stava accadendo». Dori è ovviamente caduto dalle nuvole. «Hanno iniziato ad arrivarmi decine di segnalazioni da parte di cittadini: il messaggio del mio clone diceva che erano stati selezionati per un premio, che avevano vinto e che dovevano registrarsi a un sito con i loro dati. Ho passato la notte a rispondere a tutti per dire che non ero io».

GLI INFLUENCER

«Non ho fatto denuncia perché la spunta blu, su Facebook, mi dà una garanzia di identità - spiega Canal - ho avvertito tutti i miei contatti di quello che stava succedendo mettendoli in guardia. Non mi risulta che qualcuno dei miei follower sia stato truffato, spero veramente che nessuno ci sia cascato. È un problema fastidioso - continua - questi cloni spuntano come i funghi, ce n’è uno nuovo ogni giorno». È una battaglia infinita, per esempio, quella di Andreas Ronco del Veneto Imbruttito: «Io non posso nemmeno vederlo perché mi ha bloccato - racconta - continuo a chiedere a Facebook di rimuoverlo ma mi viene risposto che questo personaggio non sta facendo finta di essere me. E intanto promette una vincita da mille euro chiedendo i dati della carta di credito per accreditare la somma: se non lo fermano prima o poi qualcuno abboccherà».

