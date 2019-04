«Mio marito vuole uccidersi»: arrivano i carabinieri e lui semina il panico in auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA - Serata movimentata, quella di ieri 10 aprile, per i Carabinieri della Tenenza di Mira, che hanno denunciato in stato di libertà un residente, L.S.,, resosi responsabile didopo che alla vista dei Carabinieri,per sé e per gli altri. Di fatto grazie alla pattuglia intervenuta si è evitato che la condotta personale e di guida dell’uomo avesse conseguenze imprevedibili.I fatti sono avvenuti intorno alle 19.00, sull’Argine delche attraversa Mira in corrispondenza del passante ferroviario, per poi concludersi a Borbiago di Mira dopo che l’auto fuori controlloin entrambe le direzioni sino allaI militari della pattuglia della Tenenza di Mira, come detto, sono intervenuti suche – verosimilmente a scopo dimostrativo e sicuramente in preda a forte ebrezza alcolica – si era procurato dei. L’uomo aveva deciso quindi di allontanarsi guidando in maniera spericolata e con manovre svianti, imboccando arterie molto trafficate, percorrendo le rotonde più volte completamente e solo per caso senza provocare sinistri stradali.A quel punto i militari, che avevano seguito le mosse dell’autista, sono riusciti a bloccarlo a Borbiago, lungo la ampia strada che porta al casello autostradale e precisamente in corrispondenza di un distributore di benzina. L’auto dei Carabinieri è stata usata per sbarrare la via al fuggitivo. L’uomo, in evidente stato di forte alterazione da assunzione di alcolici, ed in preda ad uno forte stato depressivo è stato quindi soccorso e trasportato all’Ospedale di Dolo dove venivano medicate le ferite superficiali agli avambracci, tra l’altro senza nemmeno ricorrere ai punti di sutura,ed è stato in seguito trattenuto per i necessari approfondimenti. Conseguenza inevitabile della sua condotta alla guida sono state la contravvenzione per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.