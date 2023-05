MIRA - La Riviera del Brenta ancora sul podio. I ragazzi del "Sorriso Riviera" di Mira hanno vinto ieri Campionati italiani di Società Bocce D.I.R. al Centro Tecnico Federale di Roma. Una grande soddisfazione per squadra composta da Alessio Perissinotto, Simone Vanin, Simone Colle, Mario Pavan, Stefania Borgato, Michela Martignon e Maria Eloisa Morello e supportata dai tecnici Roberto Marcato, ex sindaco di Mira e presidente Asd Serenissima Bocciofila e Stefano Barellas, che si era già distinta a Cervignano del Friuli, qualche settimana fa, per aver ottenuto la qualificazione alla fase finale di Roma.

Vittoria ai Campionati Italiani

Le società iscritte al campionato erano 18, che nei mesi scorsi hanno disputato una serie di incontri eliminatori regionali e interregionali che hanno selezionato le otto finaliste: La Ferrarese, Ascip, Metaurense, San Cristoforo, Sorriso Riviera, Badia Ceccano 1, Varese, La Potentina.

«È stata una vittoria molto sofferta, iniziata con il primo incontro contro la squadra di Varese, venerdì pomeriggio in andata e ritorno sabato mattina - racconta Marcato - molto tirato. Sabato pomeriggio abbiamo disputato semifinale contro la Metaurense vinta con uno spareggio. Infine abbiamo incontrato Potenza, che era data favorita da tutti, ma abbiamo prevalso con un finale al cardiopalma, di nuovo ai supplementari' con spareggio ad oltranza».

La vittoria ai Campionati di bocce rappresenta un grande risultati per la società "Sorriso Riviera sport disabili" nata dalla fusione di realtà differenti aventi entrambe lo scopo di avvicinare i disabili alla cultura della pratica sportiva.