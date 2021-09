Due arresti a Mira e Spinea: in carcere un minore e un ricercato straniero

MIRA/SPINEA - Due arresti in poche ore a Mira e Spinea da parte dei carabinieri della Compagnia di Mestre, in particolare quelli della Tenenza di Mira e della Stazione di Spinea: entrambi gli arrestati erano ricercati per scontare una misura cautelare in carcere e la condanna definitiva.

Arresto a Mira

Il primo a finire in carcere, ieri 23 settembre, è F.I. classe 2004, già oggetto di precedente misura cautelare della permanenza in Comunità di recupero per minorenni. Il giovane, di origini veronesi dove si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia, si è però più volte allontanato arbitrariamente dalla struttura di Mira. L'altro giorno il magistrato ha deciso per il provvedimento della massima gravità, la traduzione al carcere minorile di Treviso.

Secondo arresto a Spinea

Il secondo intervento ha avuto luogo a Spinea, dove i Carabinieri hanno arrestato K.G. albanese 31enne, ricercato sin dal 2016 per scontare una condanna per lesioni personali avvenute a Venezia. Anche per lo straniero si sono aperte le porte del carcere, questa volta quello di Santa Maria Maggiore.