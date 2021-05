Mira. Pusher finisce ai domiciliari: spacciata in auto con la patente revocata, la droga nascosta fra gli indumenti intimi

MIRA (VENEZIA) - Pregiudicato finisce in manette per per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di M.L., pregiudicato classe 1970. L'italiano, trovato in possesso di 75 grammi di cocaina e 35 grammi di hashish, era alla guida della propria auto a Malcontenta, peccato che avesse la patente revocata.

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio; i militari della Tenenza di Mira da giorni seguivano le mosse del mestrino, soggetto che sembrava tenere le fila di una piccola ma fiorente rete di spaccio. Il pusher è stato bloccato e trovato in possesso di cocaina e hashish, come detto, la droga era nascosta tra gli indumenti intimi ed in parte nell’auto. Il fermato è stato pertanto dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la droga è stata sequestrata e l'uomo è finito agli arresti domiciliari, su disposizione del magistrato.