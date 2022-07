Mira, naviglio del Brenta a secco: moria di pesci nella chiusa di Malcontenta

MIRA - Non si placa l'allarme siccità. Stamattina, venerdì 29 luglio, immagine spettrale alla chiusa di Malcontenta del naviglio del Brenta. La chiusa - che regola il decorso del fiume verso la laguna - stamane si presentava così: centinaia di pesci morti. Un moria di pesci d'acqua dolce che lascia senza parole.

L'ipotesi è che il fenomeno sia dovuto alla chiusura totale delle porte in seguito della siccità, per cui i pesci di acqua dolce hanno dovuto risalire il cuneo salino per poi andare in secca. L'allarme siccità continua.