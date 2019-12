Ritrovato Fabrizio, il 43enne scomparso: era fuggito in Lombardia con una donna

MIRA - E' stato rintracciato oggi 30 dicembre e sta bene Fabrizio Melodia, il 43enne di Mira che, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla moglie Sabrina Vian, era ricercato in tutta Italia. Si tratta di un allontanamento volontario. I carabinieri lo hanno trovato nel milanese, insieme alla donna con cui avrebbe intrecciato una relazione. Bugie o mezze verità quindi quelle che avrebbe raccontato a Sabrina, che lo attendeva nella loro abitazione di Borbiago per le feste di Natale. Doveva rientrare dall'Abruzzo, dove si era trasferito a settembre per girare un documentario. Così le aveva detto. L'ultima telefonata la sera del 22 dicembre: "Sono in un autogrill lungo l'autostrada, vicino a Pesaro". Poi più nulla. Cellulare spento. Nessuna notizia. Di qui l'accorato appello social di Sabrina: "Aiutatemi a trovare Fabrizio". Oggi nel primo pomeriggio la svolta.



Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA