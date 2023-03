Mira, schianto spaventoso tra due auto: una vettura finisce cappottata. Ferita la conducente

MIRA - Alle 10, di oggi domenica 26 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Caltana in località Marano Mira per un incidente tra due auto di cui una finita capovolta:I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto capottata la conducente, che è stata assistita dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Illeso l’altro automobilista. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.