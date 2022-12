MIRA - Una mirese per la Chiesa di Padova. Sara Ruffato, 49 anni, già Notaio di Curia dal 2017, dal 1. gennaio sarà il nuovo cancelliere della Curia diocesana. Per la prima volta, a Padova, sarà una donna a ricoprire questo incarico. Un ruolo, peraltro, che in tutta Italia raramente si tinge di rosa. L'annuncio è stato dato dal vescovo Claudio Cipolla in occasione dell'incontro di Natale con il personale di Curia.

L'attività di cancelleria è prettamente giuridica, ma fondamentale nella vita della Diocesi: si occupa della corretta redazione degli atti del Vescovo e della Curia (come i decreti, le nomine, i nulla osta, le autorizzazioni, le deleghe, le licenze, per citare solo i più rilevanti). Spetta al Cancelliere vidimare, notificare ed archiviare tali atti e curare che gli Atti più importanti dell'Autorità ecclesiastica siano pubblicati sul Bollettino Ecclesiastico. Segue inoltre direttamente l'iter per le ordinazioni e le consacrazioni, curando la corretta prassi giuridica e l'effettiva annotazione, e presta anche consulenza agli altri uffici di Curia.

CURRICULUM

Sara Ruffato, laureata in giurisprudenza (Università degli Studi di Bologna), ha conseguito la licenza in diritto canonico alla Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia nel 2010. E qui ha sostenuto la difesa dottorale nel 2015, con una tesi dal titolo: Margarita Bernardi Compostellani iunioris. Edizione critica, pubblicata nella collana Tesi-Diritto canonico della stessa Facoltà.

Ruffato, notaio della Curia padovana dal settembre 2017, è difensore del vincolo del Tribunale ecclesiastico diocesano di Padova dal 2020 e iscritta all'albo degli Avvocati del Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto, dove attualmente svolge l'incarico di difensore del vincolo. Sara Ruffato prende il testimone da monsignor Tiziano Vanzetto, che è stato Cancelliere dal 2004, e rimarrà Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico diocesano, oltre che direttore dell'Ufficio per le Cause dei Santi e vicario aggiunto del Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto e docente di diritto canonico nella facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia.

GLI ALTRI

In occasione degli auguri natalizi sono state comunicate altre nomine che riguardano le attività pastorali, in particolare per due uffici sono stati nominati vicedirettori dei religiosi: il camilliano padre Adriano Moro, è il nuovo vicedirettore dell'Ufficio di Pastorale della Salute. Il religioso della Società missioni africane (Sma), padre Dario Dozio, è stato nominato invece vicedirettore dell'Ufficio diocesano di Pastorale della Missione.

Nel nuovo Ufficio diocesano di Pastorale della cultura e dell'Università e dell'educazione e della scuola entrerà a breve anche don Claudio Campesato.