​​Il sindaco Dori: «Mira, record di morti ma i conti non ci tornano»

MIRA Sale il tragico conteggio dei decessi per Covid a Mira che dall'inizio della pandemia sono arrivati a 93. Ieri sono stati fissati i funerali dei due anziani coniugi, Candida Martin, 88 anni e Giuseppe Vanzan 94 anni residenti a Mira Vecchia e deceduti entrambi all'ospedale di Dolo per conseguenze legate al Covid nell'arco di poche ore l'uno dall'altro. Vanzan era molto conosciuto a Mira sia per il suo lavoro di bidello negli anni Sessanta che per l'impegno nelle cooperative sociale e alle feste dell'Unità. Quello dei coniugi Vanzan è il tragico epilogo di un contagio famigliare che a Mira ha riaperto la ferita legata alla scomparsa della famiglia Busso di Malcontenta. Prima è mancato il figlio Ivan, il noto falconiere di 42 anni, che non soffriva di alcuna patologia pregressa e poi, a distanza di qualche settimana, i genitori Gina e Gianni.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Tsunami pandemia su Mira con altri tre lutti per la città LA MAPPA «In zona rosso scuro 3 regioni italiane». Pasticcio Ue,...



TANTE CROCI

I dati dell'Ulss riferiscono di 93 decessi miresi al 29 gennaio e ha destato molta preoccupazione, tra i cittadini, il picco registrato a inizio settimana con 20 morti in un giorno. «Purtroppo questa seconda fase ha colpito duramente Mira - spiega il sindaco Marco Dori - dove pesano molto anche i decessi famigliari, prima Ivan Busso e i genitori, ora i coniugi Vanzan, legati a contagi avvenuti nell'ambito famigliare. Quanto all'improvviso aumento di decessi nell'arco di un giorno - precisa Dori - ho chiesto chiarimenti all'Ulss 3 Serenissima. A Mira si è trattato di 20 casi in più ma lo strano scostamento è stato registrato anche in altri comuni. L'Ulss ha risposto che si è trattato di un allineamento dei dati rispetto a pazienti che risultavano ancora ricoverate». Da diverse settimane il sindaco aggiorna quotidianamente, attraverso le pagine social, i dati sulla situazione della pandemia a Mira, informando sul totale dei casi, quasi 2500, nuovi positivi e negativizzati. «Un modo per garantire un'informazione costante ai cittadini - afferma - Ritengo giusto ricordare sempre che il virus c'è, che l'emergenza non si è spenta invitando a mantenere sempre la massima attenzione. Da domani partirà inoltre una nuova distribuzione gratuita di mascherine nei centri civici di Mira Vecchia, Oriago, Piazza Vecchia, Borbiago e Marano, poiché sono uno strumento fondamentale per evitare la diffusione del contagio».



LA COPPIA

La comunità di Mira Vecchia piange in questi giorni la morte dei coniugi Vanzan, Candida Martin e Giuseppe. Entrambi erano ricoverati per conseguenze legate al Covid all'ospedale di Dolo. Lei è mancata di mercoledì scorso ed la mattina successiva è deceduto anche il marito Giuseppe, lasciando nello sconforto i figli Mario e Andrea. I due erano sposati da 66 anni e dopo le esequie, fissate per martedì 2 febbraio, alle 14.30 nella chiesa di San Nicolò a Mira, riposeranno insieme l'uno accanto all'altro nel cimitero mirese. Giuseppe era molto conosciuto a Mira per essere stato negli anni '60 il bidello delle scuole medie, accorpate tutte, nella prestigiosa Villa dei Leoni. Gli amici ricordano Vanzan come una persona sempre disponibile e dinamica. Giuseppe Vanzan era stato un punto di riferimento per la sinistra mirese e in particolare per la cooperativa sociale di Mira Vecchia attraverso la quale organizzava le feste dell'Unità. Una volta in pensione era tra i più assidui frequentatori del centro ricreativo per anziani Andrea Palladio di via Capitello degli Albrizzi a Mira Vecchia, dove amava giocare a carte con amici e conoscenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA