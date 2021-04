Quaterna al lotto in tabaccheria: colpo da 150.000 euro

MIRA - Quasi 150mila euro con una quaterna al Lotto. La giocata baciata dalla fortuna in una tabaccheria di Mira dove il misterioso vincitore ha centrato la combinazione 2, 24, 40 e 80 sulla ruota di Genova nell'estrazione del 7 aprile. Nell'ultima estrazione il 10eLotto ha regalato una vincita da 250mila euro a Avigliano, in provincia di Potenza, dove un appassionato ha centrato un 9 in un’estrazione frequente.

Per quanto riguarda il Lotto tradizionale, invece, è stato estratto il massimo centenario, l’80 di Genova, dopo una corsa durata 117 turni: la ruota ha dispensato premi per oltre 3,5 milioni di euro, tra cui le due maggiori vincite con una quaterna da 216.600 euro a Milano e quella ottenuta a Mira. Complessivamente il concorso ha dispensato premi per 34,8 milioni di euro, di cui oltre 9,1 milioni con la versione classica del gioco, e 24,8 milioni con il 10eLotto. Con l’estrazione dell’80 di Genova, restano due centenari in corsa, il 73 di Firenze (nell’urna da 111 turni) e il 66 della Nazionale (a quota 108).