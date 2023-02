MIRA - «Dopo quanto è successo abbiamo paura che quel professore possa rientrare in classe. E' questa la preoccupazione che serpeggia tra i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola media Giacomo Leopardi di Mira. Dopo l'aggressione verbale e fisica avvenuta lunedì scorso ai danni del dirigente scolastico Paolo Parolini di fronte a studenti, docenti e personale scolastico e sedata solo grazie all'arrivo di carabinieri, il professore autore del gesto non si è più presentato a scuola, anzi, secondo alcune indiscrezioni avrebbe presentato un certificato per infortunio. Il timore però, soprattutto da parte dei genitori, è che lunedì il docente si ripresenti a scuola rivendicando il suo posto di lavoro.

I PRECEDENTI

Non sarà così. L'istituto scolastico regionale ed il dirigente Parolini hanno già concordato l'arrivo, da lunedì, di un supplente. Tanto più che sul docente in questione pende già un provvedimento disciplinare, proprio da parte dell'Istituto scolastico regionale, ed una sospensione dall'attività didattica decisa nei giorni scorsi sulla base di episodi precedenti all'aggressione di lunedì. Nel frattempo c'è la denuncia querela per aggressione e di quello se ne occuperà l'autorità giudiziaria. Emergono inoltre atti e reazioni strane che il docente avrebbe avuto nei mesi scorsi nei confronti di colleghi e del personale Ata, oltre all'aggressione, solo verbale, avvenuta poco prima delle vacanze natalizie con una collega. Docenti e personale scolastico accennano però a un crollo psicologico, difficoltà nella gestione dei rapporti e di comportamenti inusuali da parte del professore, mentre dai genitori che riportano i racconti degli alunni emerge un quadro diverso ma comunque preoccupante. Non si tratta solo di qualche urlata in classe racconta qualche genitore. Anche le valutazioni erano incomprensibili e illogiche, poteva assegnare un dieci come un brutto voto per ragioni che esulano dall'apprendimento in sé. La paura di tutti noi, se torna il professore, è proprio questa, che altro e ancora potrebbe ripetersi confessa la mamma di un alunno della Leopardi Ringraziamo il dirigente scolastico che non ha esitato a fornire certezze e rassicurazioni a tutti i genitori, occupando del tempo prezioso in quei momenti, ha sentito telefonicamente tutte le rappresentanti dell'istituto per rassicurarle. Confidiamo che tutte le sue attenzioni al caso e azioni intraprese, possano riportare serenità all'Istituto il prima possibile».