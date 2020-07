Colpi di arma da fuoco: omicidio a Oriago di Mira. Uomo uccide l'ex marito della compagna

Omicidio

Mira

ex marito della compagna

Colpi di arma da fuoco: omicidio a Oriago

la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi

Omicidio dopo la lite

Ultimo aggiornamento: 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA -. Uomo spara e uccide l’. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre e della Tenenza di Mira. I militari sono arrivati sul luogo del delitto e nella prima mattina di oggi hanno tratto in arresto M.S., classe 69, per l’omicidio di B.A., classe 69, ex marito della sua attuale compagna.L'assassinio si è consumato a Oriago di Mira, ai carabinieri era arrivata. Giunti sul posto, i militari hanno trovato, riverso a terra, colpito mortalmente da due colpi di arma da fuoco, il corpo privo di vita di B.A. ex marito della compagna dell’arrestato.Le origini del gesto,, sono da attribuire sicuramente a. L’omicida e la salma sono stati posti a disposizione del Pm. intervenuto immediatamente, rispettivamente in carcere a Venezia e presso l’obitorio dell’Ospedale di Mestre.