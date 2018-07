Febbre del Nilo, altro caso in Veneto L'Ulss 3 avvia la disinfestazione

++ I particolari sul Gazzettino del 27 Agosto ++

MIRA - Un altro caso di "" anche a. Dopo quello del 77enne di Cavarzere di tre giorni fa e quelli registrati in Polesine (5 in totale), il secondo caso di West Nile in provincia di Venezia è stato confermato questa mattina dall'che ha già comunicato all'amministrazione comunale di Mira la necessità di attivare un trattamento di. Ad essere colpito dal virus sarebbe un cittadino mirese che si trova ora ricoverato in ospedale.Non si conosce l'età del paziente: è comunqu"La situazione è costantemente monitorata - ha spiegato l'assessore all'Ambiente del Comune di Mira,- e come richiesto dal protocollo stiamo provvedendo oltre che alla disinfestazione anche ad un'azione di informazione della cittadinanza attraverso l'installazione di appositi cartelli nel territorio per sensibilizzare i residenti ad un atteggiamento di prudenza e di prevenzione, in particolare nell'accesso alle zone verdi, i giardini, i parchi, gli orti privati. In queste ultime settimane le piogge abbondanti hanno contribuito al proliferare delle zanzare. Nessun allarme, ma la prevenzione è la cosa migliore da fare".