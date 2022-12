MIRA - Gara di solidarietà con una raccolta fondi destinata all'oncologia pediatrica di Padova per ricordare Michele D'Este, 56 anni, il barbiere di Mira sconfitto dalla malattia. I famigliari di Michele hanno deciso di assecondare il suo desiderio e durante le esequie che si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Nicolò di Mira, proporranno di raccogliere fondi in apposite cassette che, con le donazioni, saranno consegnate al reparto di oncologia pediatrica.

Persona esuberante e creativa

Persona esuberante, creativa e solare aveva scelto come mantra anche per accogliere amici e clienti la frase positiva giornata a te e la sua immagine sempre curata e originale e la cura attenta dei dettagli anche nel suo negozio ne facevano un uomo dalla personalità eclettica.

Barbiere da 1982 per i miresi il suo salone Barberia Michele d'Este in via Nazionale a Mira era un punto di riferimento ma anche un momento di incontro dove si veniva accolti da simpatia e gentilezza. Negli anni aveva ideato anche la barberia in movimento uscendo dal negozio e andando in piazze ed eventi a tagliare la barba ma soprattutto a conoscere e comunicare con la gente.

Una persona sempre positiva che non dimenticava mai di ricordare a tutti quando era importante il suo amore per la vita, e molto amata al punto che in tanti, appresa la sua scomparsa hanno postato nei gruppi social locali le proprie foto con Michele all'interno del suo salone. D'Este lascia i figli Tommaso ed Edoardo, la compagna Silvia, Sandra, i genitori e la sorella Monica. Dopo le esequie le salma del cinquantaseienne verrà inumata nel cimitero di Mira.