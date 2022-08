MIRA - Maxi incendio a Mira su via Seriola Veneta, in fiamme un campo di mais. Il rogo è scoppiato vicino a un impianto dell'energia elettrica Terna da 380 Kw, le autorità stanno valutando se sganciare l'elettricità per evitare rischi.

Sul posto ci sono quattro mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero. L'incendio è scoppiato vicino alla strada statale Romea.