Morta a 6 mesi la notte di Capodanno, Grace soffriva di una malattia genetica

di Sara Zanferrari - Luisa Giantin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIRA - Il silenzio di questa giornata di inizio anno avvolge i campi e l'acqua della Seriola di fronte alla casa in via Brentelle di Lidya e Vincent Edosomwen, dove la comunità evangelica nigeriana di Marghera si sta stringendo intorno ai genitori di Grace e si avvicenda per non lasciarli soli. Una tragedia indicibile ha colpito questa coppia che da due anni circa vive a Mira condividendo il tetto con l'80enne Alcide, con il quale i due sono entrati in relazione grazie alla parrocchia.