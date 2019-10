Manto stradale dissestato e voragini nell'asfalto: ecco il Pronto soccorso strade

di Luisa Giantin

MIRA Manto stradale dissestato, voragini lungo le strade? Da oggi a Mira sarà possibile chiamare il numero verde del Pronto intervento strade. «Potremmo definirlo un pronto soccorso per la viabilità spiega il sindaco Marco Dori - Un modo concreto per l'Amministrazione per farsi vicina ai cittadini ai quali chiediamo la collaborazione: aspettiamo le loro segnalazioni per rendere insieme migliore la nostra città». Le segnalazioni di buche che si aprono sull'asfalto durante un violento temporale, il...