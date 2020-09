MIRA - Travolto da un Suv mentre va in bici. Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri a Mira Porte: un’auto, condotta da un 71enne, ha investito un anziano in bicicletta che correva nella stessa direzione, che è morto sul colpo dopo il terribile urto, con la bici finita sotto la vettura. La dinamica dell’incidente resta comunque ancora al vaglio delle forze dell’ordine perché ci sono ancora alcuni lati oscuri da chiarire soprattutto ascoltando i testimoni presenti nella zona.



TRAVOLTO L’incidente è avvenuto verso le 18, e secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente del Nissan Qashqai proveniente da Mira verso Mira Porte lungo via Riviera Matteotti, all’altezza del negozio Modabella, avrebbe perso il controllo dell’auto investendo l’altro anziano che, in sella alla sua bicicletta, procedeva nella stessa direzione. Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza del Suem per soccorrere il ciclista ottantenne, oltre ai carabinieri della Tenenza di Mira e gli agenti della polizia locale.

Purtroppo i sanitari, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’anziano. La vittima è un ottantenne, Giovanni Mescalchin, residente a Mira Porte. Alla guida della Nissan che ha investito l’anziano ciclista c’era invece P.G. del 1949.



TESTIMONI Secondo alcuni testimoni l’auto Nissan procedeva lungo Riviera Matteotti a velocità moderata, ma prima dell’incidente avrebbe sbandato contro un palo della luce rompendo anche lo specchietto laterale destro. L’auto, invece di fermarsi, avrebbe proseguito verso Mira Porte zigzagando sempre a velocità moderata fino a urtare violentemente l’ottantenne in bicicletta che procedeva a bordo strada.



Un impatto che ha sbalzato l’anziano dalla bicicletta e la caduta gli è stata fatale. La dinamica dell’incidente - e soprattutto il fatto che l’auto Nissan bianca, a velocità moderata, non si sarebbe fermata dopo aver urtato il palo della luce, ma avrebbe proseguito zigzagando - potrebbe far pensare ad un malore del conducente o a condizioni che ne avrebbero alterato i riflessi al punto da non riuscire a evitare la bicicletta.



Su via Riviera Matteotti si è formata una coda di auto in attesa che il magistrato di turno autorizzasse la rimozione del corpo dell’ottantenne riverso a terra, coperto da un lenzuolo. Spetterà ora alle forze dell’ordine far chiarezza sulla dinamica dell’incidente e le cause che l’hanno provocato.



Si tratta del secondo incidente in pochi giorni che vedono coinvolti degli anziani in bicicletta. Solo qualche giorno fa, infatti, sulla rotonda di Porto Menai lungo la bretella Benckiser un altro ciclista era stato travolto da un’auto che non avrebbe rispettato la precedenza. Il settantenne, caduto a terra sbattendo violentemente la testa sull’asfalto, era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Dolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA