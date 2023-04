Schianto sulla Romea, automobilista alla sbarra per duplice omidicio

MIRA - Dovrà rispondere del reato di duplice omicidio stradale F. S., 76 anni, di Fiesso d’Artico, per aver causato con un'uscita di strada in auto la morte dei due passeggeri che trasportava, Genny Scantamburlo, 39 anni, e Ferruccio Destro, di 77, entrambi di Mira. In città le due vittime erano molto conosciute e la tragedia ha scosso tutta la comunità.

L'incidente è avvenuto un anno fa, il 7 maggio 2022 in località piazza Vecchia, in via Argine Destro Idrovia che collega Mira alla Statale 309 Romea. Terminare le indagini, il pubblico ministero della Procura di Venezia, Antonia Sartori, ha chiesto il rinvio a giudizio per il conducente della macchina, una Fiat Coupé, iscritto fin da subito nel registro degli indagati. Unico superstite di quella spaventosa carambola.

Il gup del Tribunale lagunare, Antonio Liguori, ha fissato per il prossimo 26 ottobre 2023, alle ore 13, l’udienza preliminare di un processo dal quale i parenti delle due vittime, che si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., si aspettano un po’ di giustizia per i loro cari.