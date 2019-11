Suv svolta mentre arriva la bici: il ciclista sfonda il parabrezza e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA -Lo schianto, violento, tra un ciclista e un'automobile. Il ciclista ha sfondato il parabrezza ed è morto, nonostante avesse il caschetto.La vittima è un uomo, un adulto, che pedalava su una bicicletta da corsa. Non è stata ancora resa nota la sua identità. Secondo i primi accertamenti, svolti dalla polizia locale di Mira, e che non sono ancora definitivi, si sarebbe trattato di una: entrambi i veicoli procedevano lungo via Nazionale, in direzione opposta, la bicicletta in direzione Oriago e l'auto, una Fiat 500 X, in direzione Mira. L'auto, guidata da una donna del luogo, avrebbe svoltato a sinistra, per imboccare via Don Minzoni, senza dare precedenza alla bicicletta che stava arrivando. L'urto con il Suv è stato violentissimo: il ciclista ha sfondato il parabrezza con la testa ed è morto sul colpo, nonostante avesse il caschetto.