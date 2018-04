Incidente fra tre auto in Romea: blocco e disagi, tre feriti

I particolari sul Gazzettino del 23 Aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA - Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per untra tre auto lungo laal km 121 nel comune di: tre feriti. La squadra intervenuta dal locale distaccamento ha messo in sicurezza le vetture di cui due finite nei fossati adiacenti la strada, mentre gli occupanti erano già tutti scesi autonomamente dalle auto. Tre persone sono state prese in cura dal personale del Suem 118.I carabinieri hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro.Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.