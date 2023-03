MIRA - Giulia Schiff torna a Mira per partecipare alla manifestazione per la pace in Ucraina che si terrà sabato 25 marzo alle 15 in piazza IX Martiri. La ventiquattrenne, ex pilota dell'aeronautica militare partita lo scorso anno per arruolarsi tra i foreign fighters nella legione internazionale e partecipare alla guerra in Ucraina, torna nella sua Mira, dove ha passato la sua infanzia e giovinezza distinguendosi anche come promessa dell'Atletica Riviera alla quale rinunciò per intraprendere la carriera militare.

La manifestazione

«Mi sono innamorata dell'Ucraina e trasferita a migliaia di chilometri ha annunciato attraverso le sue pagine social - ma non ho dimenticato la mia città e con il patrocinio del Comune di Mira ribadiamo come questa guerra deve finire al più presto. Una manifestazione doverosa dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale (Cpi) che accusa Putin di avere deportato bambini Ucraini nella federazione. Un giorno per celebrare la meravigliosa cultura Ucraina tra musica, poesie e storia. Un giorno per ricordare la sofferenza e le perdite della terribile aggressione di un paese libero e democratico come il nostro. Gli ucraini conclude la Schiff - rivogliono la serenità di prima». L'aspirante pilota durante la sua permanenza nel fronte ucraino ha conosciuto Victor, 29 enne israelo-ucraino ed ex soldato. I due si sono sposati con rito civile lo scorso 14 febbraio annunciando di aver abbandonato le armi e di aver fondato un'associazione umanitaria che si occupa di sostenere le milizie al fronte. La Schiff in questi giorni è tornata in Italia per partecipare all'udienza nel processo in Corte di Assise a Latina, tenutasi qualche giorno fa, contro alcuni suoi commilitoni per le lesioni e gli atti di presunto nonnismo che avrebbe subito nel 2015 durante il "battesimo del volo", e del quale è stato registrato anche un video.

L'appuntamento alla manifestazione di Mira, organizzata dall'associazione La Rondine, è per le 15 in piazza IX Martiri. Nel corso dell'iniziativa sarà presentata una rappresentazione visiva della Guerra ed è prevista l'esposizione dell'arazzo per la pace in Ucraina di Sebastiano Furlotti mentre tra musica, poesia, arte e storia verranno raccolti degli aiuti umanitari.