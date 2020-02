Mira, cocaina in auto e un arsenale di armi ed esplosivo in casa: arrestato

MIRA - Droga in macchina e armi a casa: finisce nei guai dopo un banale controllo stradale. Il controllo è stato messo in atto dai carabinieri di Mira, arrestato un cittadino italiano. In auto l'uomo aveva un etto di cocaina e, durante la perquisizione a casa, i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale: numerose armi e munizioni, anche da guerra, tra le quali una mitraglietta e molto esplosivo plastico, insieme ad altro amteriale illecito e alcune carte di identità rubate. © RIPRODUZIONE RISERVATA