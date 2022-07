DOLO - Stava pescando con l'amico sul Naviglio Brenta tra Mira e Dolo, quando all'improvviso è caduto in acqua. Disperso un pescatore 67enne. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30, il pescatore è caduto in acqua sotto gli occhi dell'amico e non è più riemerso.

L'uomo che era con lui ha chiamato subito i vigili del fuoco. Le ricerche sono in corso, tra le ipotesi un malore fatale.