MIRA - Eccessivo slancio agonistico: la partita di calcio tra giovanissimi si conclude con 2 ragazzini in ospedale per fratture e diversi contusi. Le versioni sono molteplici, si parla di una giornata tristemente sfortunata, di gestione complessa della competizione ma anche di una foga competitiva che supera il valore educativo dello sport: resta il fatto che la partita svoltasi domenica scorsa a Mira tra Giovanissimi Under 17 potrebbe essere una triste pagina del calcio dilettantistico. In campo i ragazzini, poco più che quindicenni, del Asd Galaxy Fc che giocavano in casa e quelli della San Benedetto Campalto. La partita si è conclusa 5 a 4 a favore della San Benedetto, ma il risultato conta poco di fronte alle conseguenze.

SOCCORSI

Due giocatori del Galaxy in ospedale, il portiere con frattura scomposta di una costola ed il terzino per frattura al braccio, entrambi ne avranno per almeno un mese cui seguirà riabilitazione, fisioterapia e giorni di recupero, tra i compagni diversi contusi, sia dall’una che dall’altra parte. «Siamo preoccupati – raccontano i genitori del Galaxy Mira – si parla continuamente del valori dello sport ma domenica il gioco è diventato veramente pesante e le conseguenze purtroppo si sono viste». Ad interpretare l’amarezza e la preoccupazione dei genitori dei ragazzi il post di un genitore che ha raccontato nel suo profilo l’esito della partita ricevendo decine di commenti.

«L’arbitro era giovane e aveva una certa difficoltà a gestire la partita al punto che non ha neppure dato il recupero – spiegano i genitori del Galaxy - ma certi comportamenti, certi incitamenti da parte degli adulti non sono educativi soprattutto nel calcio dilettantistico». Il direttore sportivo del Galaxy Alessandro Vescovi è stato subito informato della vicenda. «Ho parlato con i genitori e stiamo facendo delle verifiche – spiega Vescovi. – Certo la partita si poteva gestire diversamente ma queste situazioni non devono degenerare. I nostri ragazzi al fischio di fine partita erano rimasti in otto a causa dei vari infortuni. Segnaleremo la vicenda alla Federazione allegando anche i referti medici». Il presidente della San Benedetto Campalto Michele Tramarin, presente nel ruolo di dirigente alla partita, getta acqua sul fuoco.

«Ero in panchina, ho visto tutto e come paramedico ho soccorso il portiere quando si è infortunato – afferma. – L’arbitraggio non è stato all’altezza della situazione ma si tratta, anche in questo caso, di figure molto giovani e con poca esperienza. Mi dispiace per quanto accaduto ai due ragazzi infortunati ma in campo non ho visto nulla di eccessivo, nessuna bestemmia o rissa tra giocatori. Ho assistito a partire e scontri ben peggiori. Poi, ogni squadra ha i suoi genitori e alcuni andrebbero fatti uscire dalla partita».