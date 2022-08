MIRA - Preoccupazione a Borbiago per due episodi, uno di furto e l'altro di vandalismo, che stanno rovinando la quiete della frazione mirese. Nella mattinata di ieri un anziano in prossimità della rotonda di Borbiago è stato improvvisamente avvicinato da una giovane donna che indossava la mascherina e che, cogliendolo di sorpresa con una scusa, lo ha abbracciato vigorosamente e poi se ne è andata in tutta fretta.

Mira, abbraccia un anziano e lo deruba

Immediatamente dopo l'anziano, ancora sconcertato da quello strano saluto, si è reso conto che dalle tasche mancava sia il portafoglio con denaro e documenti. Voltatosi per vedere dove è era finita la donna l'uomo ha avuto l'impressione che fosse salita in un'auto bianca che usciva proprio in quel momento da una stradina laterale e che si è subito allontanata. L'anziano, che abita nelle vicinanze e si era recato in centro a Borbiago per delle commissioni, ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri della Tenenza di Mira ricordando che la giovane donna, sui vent'anni, con i capelli lunghi e neri indossava una mascherina sul volto, mentre nei sociali è scattato l'appello per recuperare almeno i documenti dell'anziano. Pare che in questi giorni a Mira siano stati segnalati altri episodi analoghi con tentativi da parte, sempre di una giovane donna, di avvicinare con una scusa degli anziani molto probabilmente allo scopo di derubarli.

A sconcertare i residenti del centro di Borbiago anche la distruzione delle due panchine che arredano l'aiuola di fronte al centro civico di Borbiago in via Botte. Un gesto deplorevole o una ragazzata dettata dalla noia che ha privato però la comunità di due utili postazioni per la sosta di anziani e passanti che comunque abbellivano il centro della frazione.