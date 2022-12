MIRA - Ha raggiunto un traguardo di tutto rispetto. È morto ieri, nell'ospedale di Dolo, Angelo Canton che nei mesi scorsi aveva festeggiato i 108 anni di vita. Angelo Canton, infatti, era nato il 16 giugno 1914 a Cartura in provincia di Padova ed aveva partecipato alla seconda guerra mondiale come furiere di aviazione. Dal dopoguerra in poi ha sempre svolto una vita tranquilla trasferendosi negli anni Trenta con la famiglia a Mira per gestire un'azienda agricola.

Ha sempre abitato in via Citta' Giardino con il figlio e la sua famiglia. In occasione dei sui 107 anni era stata organizzata anche una breve cerimonia nel corso della quale Canton aveva ricevuto gli auguri di don Gino Ciccutto parroco di Mira Taglio, che aveva ricordato l'assidua presenza in chiesa fino ad oltre i suoi 100 anni d'età (in quel contesto l'amministrazione comunale era rappresentata dall'assessore alle Politiche sociali, Francesco Sacco).

Ieri a dare l'annuncio del decesso sono stati il figlio Maurizio con la nuora Franca e i nipoti Nicola, Giulia Francesco e Sara. La famiglia ha già fissato i funerali che si terranno martedì 20 alle 15 nella chiesa di San Marco Evangelista, a Mira Porte.