Minore truffa un'anziana sfilandole la collana: presa da un gondoliere

MESTRE -inaglialtro odioso episodio di truffa agli anziani si è verificato ieri mattina a Mestre, zona Asseggiano. Una donna di 78 anni, durante la sua solita passeggiata mattutina, è stata avvicinata da una, che l’ha fermata chiedendole indicazioni stradali sull’ospedale più vicino. Dalle testimonianze i poliziotti appuravano che la giovane convinceva la donna ad ascoltarla, dicendole di essere ine di aver bisogno di un medico, a quel punto la signora impietosita dava le indicazioni richieste e si congedava; la puerpera, però, si riavvicinava a lei, la abbracciava in segno di riconoscenza e le sfilava dal collo ladel valore di circa mille euro.La vittima si accorgeva del raggiro e chiedeva aiuto ai passanti indicando la ladra scippatrice. Subito, una donna chiamava il 113 mentre un uomo, M. L., di professione gondoliere, attratto dalle grida dell'anziana inseguiva la ladra, la raggiungeva e la bloccava in attesa della Volante. Giunti sul posto, i poliziotti prendevano in custodia la ladra rumena. Dagli accertamenti effettuati si verificava che su D. L. pendeva già un ordine di carcerazione del 9 agosto 2017 dal Tribunale per i Minori dell’Emilia Romagna e numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Ieri sera la giovane veniva portata a Pontremoli (Massa Carrara). Stamane il questore Gagliardi ha ringraziato l’uomo che è intervenuto in soccorso dell'anziana: «Il cittadino è il nostro azionista di maggioranza ma è anche l’ennesima Volante sul territorio».