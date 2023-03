VENEZIA - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato questa mattina, in prefettura a Venezia, al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Michele di Bari. La difficile situazione in termini di sicurezza della zona della stazione di Mestre e del quartiere Piave, area di spaccio e furti, è stata al centro di un incontro in in Prefettura a Venezia tra il ministro dell'Interno Matteo

Piantedosi, il prefetto Michele di Bari, il sindaco Luigi Brugnaro, magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine.

Durante l'incontro è stata condivisa l'esigenza di sicurezza del territorio, la prevenzione dello spaccio di stupefacenti, il controllo del l'area con il rafforzameno della presenza delle forze di polizia. Secondo una nota, il ministro ha manifestato la sua soddisfazione per la sinergia tra le varie istituzioni assicurando grande attenzione per Venezia e la Città Metropolitana e garantendo il supporto necessario per la sicurezza del territorio.