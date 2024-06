VENEZIA - È accusato di atti persecutori nei confronti della donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale e del suo nuovo compagno, i quali hanno denunciato di essere stati vittima di ripetute minacce.

Un quarantenne veneziano è finito agli arresti domiciliari sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari di Venezia, Claudia Ardita, la quale ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Giorgio Gava.

La reazione dell'uomo, di fronte alla notifica del provvedimento cautelare, ha reso necessario il suo ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale, dove attualmente si trova sottoposto ai domiciliari.

LA DENUNCIA

Gli episodi finiti sotto inchiesta sono recenti: a denunciarli alle forze dell'ordine è stata la compagna dell'indagato, la quale ha riferito di pedinamenti, appostamenti, messaggi e telefonate in gran quantità, oltre a minacce di morte rivolte a lei e ad un altro uomo, con il quale avrebbe allacciato un nuovo rapporto.

La procura ha disposto accertamenti urgenti, come previsto dalla più recente normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto "codice rosso", in base al quale la parte offesa deve essere ascoltata entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato e le forze dell'ordine sono tenute a procedere con la massima rapidità a tutti gli atti ritenuti necessari.

IL TRADIMENTO

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, a provocare le minacce e i ripetuti atti di stalking sarebbe stato il presunto "tradimento" di cui l'indagato ritiene di essere stato vittima. Sarebbe stata la scoperta dell'esistenza di un altro uomo, a spingere il quarantenne veneziano a mettere in atto quella che la procura di Venezia considera una vera e propria attività di stalking, ovvero di persecuzione della sua ex e del suo nuovo asserito compagno.

La procura contesta all'uomo innanzitutto di aver tempestato le sue "vittime" con un gran numero di messaggi e telefonate; di averli seguiti e aspettati fuori di casa e dal luogo di lavoro, per rivolgere loro pesanti minacce. Per evitare la prosecuzione dell'attività persecutoria, il pm che coordina le indagini, Giorgio Gava, ha chiesto e ottenuto l'emissione di una misura cautelare.

I nominativi dei protagonisti della vicenda giudiziaria vengono omessi a tutela delle parti offese.