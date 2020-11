Minaccia con il coltello la nuova fiamma dell'ex e insegue la coppia in auto

QUARTO D'ALTINO - Una donna di 43 anni di Quarto d'Altino è stata denunciata dai Carabinieri della stazione di Meolo per minaccia aggravata e porto abusivo di arma bianca. Ha dapprima minacciato con un coltello la nuova fidanzata dell'ex compagno, una 40enne della zona, e poi ha inseguito in auto la coppia, che ha cercato di allontanarsi. La vittima ha allertato la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave, che ha fatto immediatamente convergere in zona una pattuglia. I militari sono riusciti a intercettare la donna. Il coltello è stato sequestrato. Sia la coppia, sia l'indagata sono stati sanzionati per aver violato il coprifuoco senza alcuna valida motivazione.

APPROFONDIMENTI TREVISO Non ridà i regali al suo ex fidanzato, lui la denuncia:...

Ultimo aggiornamento: 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA