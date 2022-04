Il papà di Edy Ongaro, il miliziano ucciso in Ucraina: «Non approvavo la sua scelta. Morire per un ideale? Così non vale la pena»

PORTOGRUARO - Parole di dolore quelle di Sergio e Rino Ongaro, il padre e lo zio di Edy Ongaro ucciso a 46 anni dall’esplosione di una bomba a mano nel Donbass, dov'era giunto per combattere al fianco delle forze separatiste. E' morto l'altra notte in battaglia, nel villaggio di Adveedka, a nord di Donetsk. L'uomo era partito sette anni fa dalla cittadina portogruarese di Giussago. Ora vi faranno ritorno solo le sue ceneri, anche se i tempi potrebbero essere lunghi, che riposeranno nel cimitero di Fossalta di Portogruaro assieme alla mamma.

APPROFONDIMENTI PORTOGRUARO Il papà di Edy Ongaro, il miliziano ucciso nel Donbass:... PORTOGRUARO Edy "Bozambo" Ongaro in una videointervista: «La mia... LA STORIA Edy Ongaro, chi era il miliziano italiano ucciso in Ucraina nel...

«Sapevo che poteva succedere - dice il papà di Edy Ongaro - forse è morto per un ideale, ma io questa scelta non l'ho mai approvata. Non vale la pena morire così. Ora aspetto solo che rientrino in Italia le sue ceneri».