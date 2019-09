Raccolta firme Lega, minacce e insulti ai militanti al gazebo: 2 incursioni

VENEZIA -

Questa mattina, nel centro storico di Venezia, il gazebo dei nostri militanti, impegnati nella racconta firme contro il governo delle poltrone e degli inciuci, è stato oggetto di minacce e insulti da parte di un gruppo di balordi, che aveva l'intento di scoraggiare i tantissimi veneziani, liberi e di buon senso, in coda per firmare».

Lo rende noto il parlamentare della Lega Alex Bazzaro. «Non contenti di una prima incursione, sono tornati con alcuni "rinforzi" - racconta Bazzaro -. I nostri militanti, protetti da un cordone di forze dell'ordine, che ringraziamo per il tempestivo intervento, hanno continuato nella pacifica e democratica raccolta firme. Non saranno questi soliti idioti a fermarci e a fermare la nostra libera espressione di idee».

