di Melody Fusaro

MESTRE - «Un minore non accompagnato su due beffa il sistema di accoglienza di Venezia. Il governo intervenga». A denunciarlo è l’assessore Simone Venturini che si rivolge al Governo per chiedere un intervento urgente sulla gestione degli under 18 che arrivano in Italia senza famiglia.