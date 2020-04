Previsioni del tempo: fino a giovedì venti forti, su pianura e montagna

VENEZIA - Venti da nordest, a tratti anche forti, dalle prime ore di domani, lunedì 20 aprile, fino a mercoledì 22 sulla pianura e sulle zone prealpine, sulla costa e su alcune aree prealpine occidentali. Lo comunica il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto. Ecco le altre previsioni del tempo fino a giovedì 23 aprile.



Domani, lunedì 20 aprile, tempo variabile e instabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse sulle zone montane, nella pianura occidentale e in quella meridionale. Verso sera progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dalle zone centro-orientali. Temperature in generale diminuzione. Venti in pianura moderati da nord est, a tratti forti sulle zone orientali e sulla costa. Sui rilievi prealpini venti tesi, a tratti forti da nordest; sulle Dolomiti moderati e tesi da est o sudest. Mare molto mosso, a tratti agitato.



Martedì 21 aprile cielo in prevalenza molto nuvoloso al mattino, con schiarite nel corso della giornata a partire dalle zone montane; clima molto ventilato. Precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche residuo piovasco sulla pianura meridionale. Temperature minime stabili o in locale aumento in pianura, in calo in montagna; massime in lieve ripresa. Venti in pianura moderati nord-orientali, a tratti forti sulla costa. Sui rilievi prealpini venti tesi, a tratti forti da nordest; sulle Dolomiti moderati e tesi da est o sudest. Mare molto mosso, a tratti agitato.



Mercoledì 22 aprile tempo generalmente soleggiato, con clima asciutto e ventilato. Venti moderati dai quadranti orientali in pianura e sui rilievi prealpini. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento.



Giovedì 23 aprile tempo stabile e soleggiato, con clima asciutto e ottima visibilità. Temperature minime in diminuzione, massime stabili o in lieve aumento.