Meteo, le previsioni in Veneto per il weekend e la settimana prossima: tornano freddo, pioggia e neve. Colpo di coda dell'inverno

Meteo, arrivea il colpo di coda dell'inverno. Da mercoledì 30 marzo una prima perturbazione atlantica proveniente dalla Penisola Iberica farà tornare il maltempo su buona parte d'Italia. Precipitazioni diffuse dapprima più probabili al Centro-Nord, poi su Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia e nel resto del Sud. Tra la fine di marzo e gli inizi di aprile assisteremo dunque a un cambio radicale della circolazione atmosferica sul nostro Pease, in grado di assicurare il ritorno delle precipitazioni sulle nostre regioni, questa volta anche su quelle settentrionali.

Maltempo e freddo

Ma è a partire da venerdì 1° aprile che la situazione avrà una brusca svolta. Secondo i modelli di 3BMeteo, per il weekend è prevista una fase di maltempo di stampo insolitamente invernale. Il mese di aprile potrebbe esordire infatti con un vero e proprio colpo di coda dell’inverno nel cuore dell’Europa. A pilotarlo un fronte freddo di origine artica che dopo aver attraversato l’Europa settentrionale e occidentale, potrebbe investire anche l’Italia tra venerdì e domenica, generando una profonda depressione sui mari attorno alla penisola. In questa seconda fase perturbata dunque si prospettano nuove precipitazioni ma soprattutto il rischio di nevicate sulle zone alpine e prealpine e sull’Appennino centro-settentrionale anche sotto i 1000 metri. Le temperature di conseguenza tenderanno a calare sensibilmente.

Previsioni meteo in Veneto

Secondo l'Arpav si avvicina dalle alte latitudini un'ampia circolazione ciclonica che porterà un significativo aumento della nuvolosità e alcune fasi di precipitazioni, con riduzione dell'escursione termica giornaliera. Martedì 29 la nuvolosità è in aumento, con spazi di sereno più presenti fino al mattino e maggior copertura dal pomeriggio; probabili nebbie sulle zone pianeggianti e in alcuni fondovalle nelle prime ore, in sollevamento a partire dall'alba. Il cambiamento maggiore si ha da mercoledì 30, con cielo coperto e precipitazioni sparse e a tratti molto diffuse. Il limite delle nevicate è sui 1400-1700 m. Giovedì 31 il cielo è molto nuvoloso o coperto, salvo qualche temporanea parziale schiarita; precipitazioni spesso diffuse e anche a carattere di rovescio, ma in diradamento almeno parziale specie di sera. Venerdì 1 cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni da diffuse a sparse, anche a carattere di rovescio; il limite delle nevicate si abbasserà, indicativamente fino a 900-1200 m; temperature minime in contenuto calo; le temperature massime a sud aumenteranno un po', sulle zone centro-settentrionali diminuiranno e altrove non varieranno molto.