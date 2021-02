Meteo, dal gelo polare del Burian al caldo primaverile il prossimo weekend Le previsioni

Dopo il freddo siberiano arriva un anticipo di Primavera nel weekend. Stop al gelo nei prossimi giorni: si registreranno temperature primaverili in quasi tutta Italia. Dopo essere stata attraversata dal gelo siberiano durante la scorsa settimana, con il vento di Burian che ha riportato la neve fino a quote bassissime è in arrivo in Italia una massa d'aria calda dal nord Africa, che nei prossimi giorni porterà a un clima più mite. Le conseguenze sull'Europa si vedranno però a partire dal 20 febbraio, con un aumento della pressione atmosferica sugli Stati centrali e mediterranei. Si allontanerà quindi verso Est il flusso di gelo siberiano che sta interessando la nostra Penisola.

Previsioni Meteo

Già durante la giornata di lunedì un vasto campo di alta pressione si allungherà dalla Penisola Iberica fino a conquistare buona parte del bacino del Mediterraneo, interessando anche il nostro Paese: questo garantirà una maggiore stabilità atmosferica su tutte le regioni, via via più soleggiate. Per il momento restano comunque basse le temperature.

Rimarrà qualche residuo fenomeno instabile, con neve anche a bassa quota, che potrà interessare la Calabria entro metà giornata.

Temperature in aumento

Grazie alla costante presenza dell'anticiclone, invece, entro mercoledì 17 assisteremo a un aumento più deciso delle temperature: a Milano e Torino si toccheranno punte di 12 gradi, 11 gradi a Firenze, Roma e Napoli, mentre a Palermo si raggiungeranno i 13 gradi. In Sardegna si potrebbe assistere invece a temperature locali oltre i 14 gradi.

Meteo Veneto

Le previsioni Meteo del Veneto secondo l'ArpaV.

La pressione è in graduale e lieve diminuzione ma la circolazione rimane anticiclonica con un flusso di correnti in quota provenienti da nord, nord-ovest fino a mercoledì, in seguito da ovest. Queste correnti inizialmente saranno ancora fredde provenienti dalla Russia, poi gradualmente più miti ma più umide di origine atlantica. Il tempo fino a mercoledì si manterrà stabile, asciutto con buona visibilità, anche se non del tutto soleggiato per il transito di nubi medio-alte. Da giovedì, le correnti in quota si disporranno dai quadranti occidentali che accompagneranno il transito di nubi senza determinare precipitazioni di rilievo. Le temperature inizieranno ad aumentare già da lunedì, all'inizio specie in alta montagna, dove l'aumento sarà importante, in seguito ovunque; pertanto, fino a martedì il clima rimarrà piuttosto freddo con temperature ancora ben inferiori alla norma, mentre mercoledì raggiungeranno valori più consoni al periodo e da giovedì si porteranno oltre la norma.

