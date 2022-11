Meteo, prove d'inverno in Veneto: torna la pioggia, calano le temperature e nevica dagli 800 metri

VENEZIA - Torna la pioggia in Veneto. Dopo un week end di sole, l'inizio della settimana vede il ritorno del brutto tempo. Niente a che fare, ovviamente, con la tempesta che martedì 22 novembre si è abbattuta sulla regione , la pioggia torna a fare capolino.

Martedì 29 novembre

Secondo le previsioni dell'Arpa Veneto, per domani, martedì 29 novembre, è previsto un cielo molto nuvoloso o coperto, salvo locali schiarite nelle ultime ore. Per quanto riguarda le precipitazioni c'è una possibilità medio-alta (50-75%) di fenomeni deboli, sparsi e intermittenti e nevosi da circa 800-1100 metri sulle Prealpi e in genere fino a fondovalle sulle Dolomiti.

Per quanto riguarda le temperature, le minime subiranno in quota una diminuzione, nelle valli e sulla costa. Massime in diminuzione, da lieve a localmente moderata. Il mare sarà da poco mosso a mosso, anche molto mosso di sera.

Mercoledì 30 novembre

Mercoledì 30, il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso, con qualche schiarita nelle prime ore. Per quanto riguarda le precipitazioni, ci sarà la probabilità nella prima parte della giornata nulla o molto bassa (0-5%) e poi nel complesso bassa (5-25%) per locali lievi fenomeni, eventualmente nevosi da circa 700-1000 metri sulle Prealpi e fino a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature, minime in moderata diminuzione. Mare mosso, anche molto mosso almeno a tratti al largo.